Droga pronta per lo spaccio in casa | arrestato 32enne tra Nesima e Misterbianco

Un uomo di 32 anni, residente a Misterbianco, è stato arrestato dai carabinieri perché trovava droga pronta per lo spaccio nella sua abitazione. La scoperta è avvenuta dopo che i militari hanno notato un suo comportamento sospetto nei pressi di Nesima e l’hanno pedinato. Quando lo hanno fermato, hanno trovato sostanze stupefacenti già pronte, pronti per essere venduti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Pedinato dai carabinieri dopo un comportamento sospetto. I carabinieri della stazione di Catania Nesima hanno arrestato un 32enne residente a Misterbianco ma domiciliato di fatto a Catania, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione rientra in un servizio mirato di controllo del territorio, predisposto per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga. L'intervento è scattato nei pressi di viale Lorenzo Bolano, dove i militari, insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo, hanno deciso di seguirlo per monitorarne gli spostamenti. La perquisizione e il ritrovamento della droga.