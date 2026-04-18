Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le truffe che coinvolgono sms e social network, con vittime di diverse età e provenienze. Le truffe più frequenti comprendono promesse di donazioni, finti eredità e altri raggiri che sfruttano la fiducia delle persone. Le persone colpite riferiscono di aver ricevuto messaggi ingannevoli che promettono fortune o regali improbabili, spesso con richieste di denaro o informazioni personali.

IL FENOMENO. Tante le vittime di raggiri sempre più fantasiosi e pericolosi. «Mi volevano donare mezzo milione, ma chiedendo 500 euro per la pratica» È l’estrema varietà in cui si muove la fantasia dei truffatori che sempre più spesso tentano di raggirare anche tanti bergamaschi, sempre passando per i canali digitali. Le tre tipologie di truffe indicate sono soltanto le ultime, in ordine di tempo, segnalate a Bergamo e provincia. Situazioni che farebbero anche sorridere per le sempre nuove e complesse modalità escogitate dai truffatori, se non fosse che spesso le vittime ci cascano, perdendo anche tanti soldi in circostanze tuttaltro che divertenti.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Dal barboncino alla finta eredità. Raffica di truffe via sms e social

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