Impazzano le truffe via sms e whatsapp | decine di denunce

Impazzano le truffe via Sms e WhatsApp con decine di segnalazioni e denunce anche nella nostra città. Sono in aumento e puntano a far fornire dati sensibili o denaro agli utenti. I truffatori come agiscono? Sfruttano spesso l’urgenza, la curiosità o l’affidabilità apparente di un contatto noto. Ecco le più diffuse. Truffa del codice di verificaclonazione account: un contatto che si trova in rubrica (il cui account è già stato clonato, o comunque compromesso) o un numero sconosciuto invia un messaggio chiedendo di inoltrare un codice di verifica a 6 cifre ricevuto via Sms, sostenendo di averlo inviato per errore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Le Aziende sanitarie ferraresi segnalano la diffusione di SMS e messaggi telefonici ingannevoli, che si spacciano per comunicazioni ufficiali su campagne di screening o urgenze sanitarie.

Per proteggersi dalle truffe su WhatsApp, è importante seguire alcune semplici precauzioni.

