Sms Tari il Comune | Sono truffe

Un messaggio di testo sta circolando tra i cittadini, annunciando un presunto pagamento da parte del Comune. Le autorità hanno chiarito che si tratta di truffe, e che non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a questa richiesta. Le persone sono invitate a non fornire dati personali o bancari e a segnalare eventuali tentativi fraudolenti alle forze dell’ordine. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora inviata tramite SMS o altri canali.

Sta circolando una nuova truffa via sms ai danni dei cittadini, questa volta legata al pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti. Dopo i numerosi tentativi di frode che negli ultimi mesi hanno coinvolto banche, enti pubblici e servizi sanitari, ora i truffatori stanno sfruttando il tema dei tributi comunali per ingannare le persone. A informare con tempestività i cittadini è stato lo stesso Comune di Sondrio, con un avviso pubblicato sul sito istituzionale e diffuso tramite l’app ViviSondrio: "È in corso una campagna di messaggi fraudolenti mediante sms". Lo si è scoperto grazie alle richieste di chiarimento giunte da diversi cittadini che...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sms Tari, il Comune: "Sono truffe" Allerta Montignoso: truffe via SMS sulla Tari, ecco come difendersiI residenti di Montignoso devono prestare estrema attenzione ai propri smartphone dopo che l’amministrazione locale ha segnalato una serie di... Limbiate, allarme truffe via SMS: falsi messaggi sulla TARICi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a...