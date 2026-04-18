Dai reality al cinema | Che emozione lavorare con Manuela Arcuri

Luca Vetrone, 31 anni e originario di Riccione, ha recentemente fatto il suo debutto come attore in un film, un thriller diretto da Manuela Arcuri. La sua carriera era iniziata nei reality show, e ora si confronta con il cinema, interpretando un ruolo nel nuovo progetto. La produzione del film, intitolato

Dal cast del reality al cinema, il riccionese Luca Vetrone, 31 anni, ha debuttato sul grande schermo come attore nel nuovo thriller di Manuela Arcuri, Tradita. La sua carriera è cominciata da modello, partecipando al concorso Mister Italia, è proseguita come corteggiatore a Uomini e Donne nel 2019 e nel 2021 a Temptation Island nel ruolo di tentatore. Amante dello sport e super attivo su Instagram e su TikTok annovera una marea di fan. Com’è capitato a Riccione? "Sono venuto ad abitarci, da Benevento dove sono nato, perché mia mamma come docente ha avuto il trasferimento qui. Facevo la quinta elementare. Ho poi frequentato le medie ‘Pascoli’, quindi il liceo scientifico ‘Volta Fellini’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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