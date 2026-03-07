I genitori di Manuela Arcuri sono Cataldo Onaldo e Lella Arcuri. Cataldo Onaldo è un ex ingegnere eolico nato a Crotone, mentre Lella Arcuri è la madre dell’attrice. Fino alla metà degli anni ’90, Cataldo e Lella sono stati sposati e hanno avuto due figli, Manuela e suo fratello Sergio. La coppia si è separata prima di quella data.

Cataldo Onaldo e Lella Arcuri sono i genitori di Manuela Arcuri. Cataldo Onaldo Arcuri è un ex ingegnere eolico originario di Crotone e fino alla prima metà degli anni ’90 è stato sposato con Lella Arcuri, madre dei suoi primi due figli (la famosa conduttrice Manuela Arcuri e suo fratello Sergio). La madre dell’attrice è originaria di Avellino, ma non si hanno altre notizie sul suo conto I genitori di Manuela Arcuri si sono separati nella prima metà degli anni ’90 e insieme hanno avuto due figli: Sergio (fratello maggiore dell’attrice) e Manuela (nata l’8 gennaio 1977 ad Anagni). In seguito alla fine del matrimonio, il padre Cataldo Onaldo ha vissuto un periodo buio ma a seguire, proprio grazie alla figlia Manuela, ha incontrato l’amore della sua vita, Manuela Loreti, impiegata Rai con cui nel 2012 è convolato in seconde nozze. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori di Manuela Arcuri, il papà Cataldo Onaldo e la mamma Lella Arcuri

Chi è Giovanni Di Gianfrancesco, ex marito di Manuela Arcuri e perché si sono lasciatiLa fine del matrimonio di Manuela Arcuri ha sorpreso molti, soprattutto perché la sua storia con Giovanni Di Gianfrancesco era sempre apparsa stabile...

Gabriel Garko: “La storia con Manuela Arcuri vera. Sono fidanzato da quattro anni”Gabriel Garko è tornato a parlare della sua vita privata e ha messo un punto fermo su uno dei capitoli più discussi del suo passato...

Approfondimenti e contenuti su Manuela Arcuri.

Temi più discussi: Manuela Arcuri è single: matrimonio finito, altro che pace fatta; Verissimo, da Manuela Arcuri a Ditonellapiaga e Gabriel Garko: tutti gli ospiti del weekend; Verissimo, sabato 7 marzo: gli ospiti e le interviste di oggi; Verissimo, gli ospiti del 7 e 8 marzo 2026.

Chi sono i genitori di Manuela Arcuri/ Mamma il mio pilastro. Stimo molto mio papàChi sono i genitori di Manuela Arcuri: ottimo il rapporto con entrambi nonostante l'attrice abbia vissuto da giovanissima il loro divorzio ... ilsussidiario.net

Le origini di Manuela Arcuri: chi sono i genitori e dove vive l'attrice?Manuela Arcuri: età, origini, genitori e dove vive oggi l’attrice di Carabinieri, ospite a Verissimo per raccontare la sua vita privata. tag24.it

«È un momento tutto nuovo per me, sto ricominciando da capo», racconta Manuela Arcuri nel suo ritorno in televisione. Sabato 7 marzo 2026, su Canale 5, torna Verissimo con Silvia Toffanin alla guida. Anche questa settimana il programma si sdoppia, portan - facebook.com facebook