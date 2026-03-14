Manuela Arcuri ‘ciak’ a Riccione | Torno nel cinema da protagonista

Da ilrestodelcarlino.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Manuela Arcuri torna sul set da protagonista e questa sera sarà ospite del Cinepalace Giometti a Riccione. L’attrice presenta il suo nuovo film, un thriller intitolato Tradita, diretto da Gabriele Altobelli. La serata si svolge nella città a cui l’attrice è legata da tempo.

Da sempre legata a Riccione, Manuela Arcuri stasera sarà ospite del Cinepalace Giometti per presentare il nuovo thriller, Tradita, diretto da Gabriele Altobelli. Simbolo della bellezza italiana, la celebre attrice s’intratterrà con il pubblico riccionese alle 21,30 con il cast del film, che vede la straordinaria partecipazione di Monica Guerritore e Giancarlo Giannini. Tra i protagonisti William Levy e Fernando Lindez, una piccola parte è affidata a Mattia, figlio dell’Arcuri, quasi dodicenne, innamoratissimo come la mamma di Riccione. Manuela, un filo rosso la lega alla Perla. "Ci torno sempre volentieri. Riccione mi riporta all’infanzia, alle uscite di gruppo con i miei amici con i quali andavo nelle discoteche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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