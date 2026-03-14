Manuela Arcuri ‘ciak’ a Riccione | Torno nel cinema da protagonista

Manuela Arcuri torna sul set da protagonista e questa sera sarà ospite del Cinepalace Giometti a Riccione. L’attrice presenta il suo nuovo film, un thriller intitolato Tradita, diretto da Gabriele Altobelli. La serata si svolge nella città a cui l’attrice è legata da tempo.

Da sempre legata a Riccione, Manuela Arcuri stasera sarà ospite del Cinepalace Giometti per presentare il nuovo thriller, Tradita, diretto da Gabriele Altobelli. Simbolo della bellezza italiana, la celebre attrice s’intratterrà con il pubblico riccionese alle 21,30 con il cast del film, che vede la straordinaria partecipazione di Monica Guerritore e Giancarlo Giannini. Tra i protagonisti William Levy e Fernando Lindez, una piccola parte è affidata a Mattia, figlio dell’Arcuri, quasi dodicenne, innamoratissimo come la mamma di Riccione. Manuela, un filo rosso la lega alla Perla. "Ci torno sempre volentieri. Riccione mi riporta all’infanzia, alle uscite di gruppo con i miei amici con i quali andavo nelle discoteche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manuela Arcuri, ‘ciak’ a Riccione: "Torno nel cinema da protagonista" Articoli correlati Leggi anche: Chi sono i genitori di Manuela Arcuri, il papà Cataldo Onaldo e la mamma Lella Arcuri Il grande cinema internazionale protagonista a Riccione: prosegue a marzo la rassegna “Il Cinema d’autore”Al Cinepalace continuano gli appuntamenti del giovedì con le pellicole premiate nei più prestigiosi festival mondiali, un viaggio tra generi, culture... Una selezione di notizie su Manuela Arcuri Temi più discussi: Manuela Arcuri, ‘ciak’ a Riccione: Torno nel cinema da protagonista; Tradita, film con Manuela Arcuri girato nelle Marche, arriva nelle sale: doppia proiezione a Jesi e Ancona; Vi racconto: Ep.8 - Pupi Avati Video. Manuela Arcuri, ‘ciak’ a Riccione: Torno nel cinema da protagonistaDa sempre legata a Riccione, Manuela Arcuri stasera sarà ospite del Cinepalace Giometti per presentare il nuovo thriller, Tradita, diretto da Gabriele Altobelli. Simbolo della bellezza italiana, la ce ... ilrestodelcarlino.it Manuela Arcuri: amicizie incrinate e nuovo inizioManuela Arcuri spiega le ragioni della rottura, le persone che l'hanno delusa e la scelta di un accordo consensuale per tutelare Mattia ... notizie.it "Chi ti ama veramente non ti usa, non ti ferisce, non ti tradisce. Perché prima ancora di amarti, ti rispetta" - Manuela Arcuri e il suo dolore raccontato a Verissimo - facebook.com facebook "Tradita", film con Manuela Arcuri girato nelle Marche, arriva nelle sale: doppia proiezione a Jesi e Ancona x.com