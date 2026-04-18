Dopo due anni dall'entrata in vigore del decreto Salva Casa, si discutono ancora le sue conseguenze. Gli archivi comunali risultano incompleti in alcune aree e sorgono questioni interpretative riguardo alle norme applicate. Un esperto ha dichiarato che, in termini di mercato immobiliare, sono stati riscontrati miglioramenti nella commerciabilità degli immobili. La discussione si concentra sulle implicazioni pratiche e sulle eventuali criticità emerse nel tempo.

Roma, 18 aprile 2026 – Dopo due anni di decreto Salva Casa l’Italia è migliore? “Sicuramente abbiamo migliorato la commercialità degli immobili - riconosce Adriano Cecconi, dottore commercialista e professore a contratto di Impresa e gestione ambientale all’università Ca' Foscari di Venezia -. Molti non si potevano mettere sul mercato perché mancava lo stato legittimo. Oggi invece abbiamo la possibilità di sanare le posizioni, sicuramente abbiamo risparmiato consumo del suolo, a fronte di costruzioni che erano in questo stato da moltissimi anni. Quindi il decreto Salva Casa ha sicuramente sbloccato la situazione”. Che cos’è lo stato legittimo? “Ciò che è stato effettivamente permesso di costruire, a fronte di un progetto”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dagli archivi comunali incompleti ai problemi interpretativi: guida al decreto Salva Casa

Notizie correlate

Dagli archivi polverosi ai dati strategici: il Governo lancia 11 progetti pilota per digitalizzare la memoria dello StatoTrasformare la montagna di carta che ingombra gli uffici pubblici italiani in un’infrastruttura digitale sicura, accessibile e strategica per il...

Leggi anche: Il decreto salva Bollette diventa “salva carbone”. L’Italia rimanda al 2038 l’uscita (prevista entro il 2025) dal combustibile più inquinante

Contenuti utili per approfondire

Dagli archivi comunali incompleti ai problemi interpretativi: guida al decreto Salva CasaAdriano Cecconi, dottore commercialista e professore a contratto di Impresa e gestione ambientale all’università Ca' Foscari di Venezia: ecco le domande più ricorrenti che mi rivolgono i professionist ... quotidiano.net

Salva Casa, ecco la modulistica unificata28/03/2025 - Definiti i moduli unici Salva Casa, che renderanno più immediata la gestione delle pratiche di accertamento di conformità e sanatoria edilizia. La Conferenza Unificata ha raggiunto ... edilportale.com