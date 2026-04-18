Daniel Daddetta, conosciuto nel mondo digitale come Dadda, si trova in un momento difficile a causa delle critiche rivolte alla sua ultima attività a Milano. Dopo aver ottenuto alcuni successi, il suo percorso è stato segnato anche da commenti negativi che hanno causato un senso di vulnerabilità. La vicenda evidenzia le difficoltà di un professionista che si confronta con reazioni contrastanti nel suo percorso imprenditoriale.

Daniel Daddetta, noto nel digitale come Dadda, affronta un momento di forte vulnerabilità emotiva a causa delle critiche arrivate in merito alla sua nuova attività imprenditoriale. Il creator, che ha costruito la propria fama insieme all’amico Riccardo Dose, ha espresso il proprio dispiacere per i commenti negativi ricevuti riguardo allo Space Patty, l’hamburgheria situata nei pressi dei Navigli a Milano, ammettendo di non essere stato preparato a una tale ondata di giudizi. Dalle magazziniere alle luci della ribalta digitale. Il percorso di Dadda è segnato da una profonda concretezza, radicata in anni di lavoro manuale che hanno forgiato il suo carattere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dadda tra successi e ferite: il dolore per la nuova attività a Milano

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