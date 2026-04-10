Sofia Goggia a Milano | tra i successi in pista e la sfida della salute

A Milano, durante l’ultima tappa del tour dedicato alla prevenzione cardiometabolica chiamato Io prevengo, Sofia Goggia ha parlato della sua stagione sciistica. La campionessa ha commentato i risultati ottenuti in pista e ha affrontato anche il tema della sua salute, senza entrare in dettagli personali. L’evento si è svolto nel contesto di un’iniziativa rivolta alla sensibilizzazione sulla prevenzione e il benessere cardiovascolare.

A Milano, durante l’ultima tappa del tour lombardo dedicato alla prevenzione cardiometabolica denominata Io prevengo, Sofia Goggia ha analizzato il bilancio della sua stagione sciistica. La campionessa bergamasca, presente in città per promuovere l’iniziativa volta a rendere accessibili i controlli di salute, ha espresso soddisfazione per i traguardi raggiunti nonostante alcune difficoltà tecniche nel corso dell’annata. Il bilancio sportivo tra bronzi olimpici e successi nel super-G. Nonostante le aspettative iniziali fossero leggermente superiori a causa dell’alto livello mostrato negli allenamenti su tre diverse discipline, la sciatrice ha valutato positivamente il percorso concluso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sofia Goggia a Milano: tra i successi in pista e la sfida della salute Leggi anche: Milano-Cortina: aumento lettere e messaggi dei fan per celebrare successi i Sofia Goggia Sofia Goggia in pista: orario, pettorale e diretta TV della discesa di Cortina 2026In vista delle prestigiose competizioni di slalom e discesa libera alle olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, si svolgono le prime sessioni di... Temi più discussi: Sofia GOGGIA - Atleta Olimpico/a Sci alpino | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Milano Cortina, Sofia Goggia da Papa Leone XIV: Immenso privilegio; Gli azzurri di Milano-Cortina 2026 dal Papa: La stessa emozione dei Giochi; Meloni incontra Goggia, Moioli, Conti e Tomasoni per le Olimpiadi. Sofia Goggia, campionessa e dottoressa: laurea in Scienze Politiche con una tesi sulle OlimpiadiAlla Luiss di Roma la sciatrice bergamasca ha analizzato propaganda e soft power nella storia a Cinque Cerchi, dall’antica Grecia a Milano Cortina 2026 ... ilgiorno.it Chiamatela Dottoressa: Sofia Goggia laureata in Scienze PoliticheAlla Luiss di Roma, la campionessa italiana di sci ha presentato una testi su propaganda e soft power nella storia delle Olimpiadi ... corrieredellosport.it Sofia Goggia si è laureata in Scienze Politiche alla Luiss di Roma con una tesi su propaganda e soft power nella storia delle Olimpiadi, dall'antica Grecia a Milano Cortina 2026. "A fine marzo ho consegnato la tesi e oggi si è riunita la commissione per dare i - facebook.com facebook Sofia Goggia si è laureata in Scienze Politiche alla Luiss di Roma con una tesi su propaganda e soft power nella storia delle Olimpiadi, dall'antica Grecia a Milano Cortina 2026. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com