Wanna Marchi e la caduta social | Ferite a viso e mani che dolore Il video su Instagram

Wanna Marchi è finita in ospedale dopo un incidente a Milano. La ex televenditrice ha attraversato la strada e si è trovata davanti a un’auto che non ha potuto evitare. Ha riportato ferite al viso e alle mani, e ora si trova sotto osservazione. La scena è stata ripresa e condivisa sui social, lasciando i follower preoccupati per le sue condizioni.

Imola, 12 febbraio 2026 – Brutta disavventura per Wanna Marchi: la popolare ex-televenditrice è stata vittima di un sinistro stradale mercoledì, mentre attraversava la strada a Milano. Wanna Marchi, 83enne, nata a Castel Guelfo, era impegnata ad accompagnare nella sua consueta passeggiata la cagnolina Charlotte. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Nobile (@stefanianobilemarchi) L'incidente è avvenuto sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto sulle strisce pedonali: a raccontarlo è stata la stessa Marchi in un lungo video sulla pagina Instragram dell'imolese e della figlia Stefania Nobile.

