Dacia Duster vs Jeep Avenger | quale SUV scegliere?
La Dacia Duster e la Jeep Avenger sono due modelli di SUV compatti molto popolari in Italia. Entrambi si posizionano nel segmento B-SUV e offrono un'ampia gamma di versioni e motorizzazioni. La Duster si distingue per un prezzo più contenuto, mentre la Jeep Avenger punta su un design distintivo e tecnologie specifiche. Entrambi i veicoli sono adatti a chi cerca un'auto versatile per l'uso quotidiano.
La Dacia Duster e la Jeep Avenger sono due dei SUV compatti più venduti in Italia. Stessa idea — un B-SUV versatile sotto i 30.000€ — ma filosofia opposta. Una punta sul rapporto qualità-prezzo, l’altra sul brand e la tecnologia. Ecco come si confrontano. Dimensioni a confronto. Dacia Duster Jeep Avenger Lunghezza 4,34 m 4,08 m Larghezza 1,81 m 1,72 m Altezza 1,62 m 1,53 m Posti 5 5 Piattaforma Renault CMF-B Stellantis CMP La Duster è più grande sotto ogni punto di vista: 26 cm più lunga, 9 cm più larga, 9 cm più alta. Significa più spazio interno, bagagliaio più grande e presenza su strada più imponente. L’Avenger è più compatta — meglio in città, peggio per le famiglie.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
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