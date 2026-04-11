Dacia Duster vs Jeep Avenger | quale SUV scegliere?

La Dacia Duster e la Jeep Avenger sono due modelli di SUV compatti molto popolari in Italia. Entrambi si posizionano nel segmento B-SUV e offrono un'ampia gamma di versioni e motorizzazioni. La Duster si distingue per un prezzo più contenuto, mentre la Jeep Avenger punta su un design distintivo e tecnologie specifiche. Entrambi i veicoli sono adatti a chi cerca un'auto versatile per l'uso quotidiano.

La Dacia Duster e la Jeep Avenger sono due dei SUV compatti più venduti in Italia. Stessa idea — un B-SUV versatile sotto i 30.000€ — ma filosofia opposta. Una punta sul rapporto qualità-prezzo, l’altra sul brand e la tecnologia. Ecco come si confrontano. Dimensioni a confronto. Dacia Duster Jeep Avenger Lunghezza 4,34 m 4,08 m Larghezza 1,81 m 1,72 m Altezza 1,62 m 1,53 m Posti 5 5 Piattaforma Renault CMF-B Stellantis CMP La Duster è più grande sotto ogni punto di vista: 26 cm più lunga, 9 cm più larga, 9 cm più alta. Significa più spazio interno, bagagliaio più grande e presenza su strada più imponente. L’Avenger è più compatta — meglio in città, peggio per le famiglie.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Dacia Duster vs Jeep Avenger: quale SUV scegliere? Leggi anche: SUV compatti: la classifica di marzo 2026 con Avenger, Qashqai e Duster? Jeep Avenger Black Edition: il look dark conquista il mercato SUVIl mercato dei SUV compatti in Italia riceve una nuova spinta con l’arrivo della Jeep Avenger Black Edition, una variante speciale pensata cerca un... Dacia Duster 4x4 vs Deep Snow