Nuova Dacia Duster 2027 | come sarà il restyling del suv

La Dacia Duster si prepara a cambiare volto nel 2027. Secondo le prime indiscrezioni, il SUV riceverà un restyling che potrebbe coinvolgere l’estetica e alcune funzionalità, anche se ancora nulla è ufficiale. Le immagini e i piani trapelati indicano linee più moderne e un design più accattivante, ma bisogna attendere comunicazioni ufficiali da parte della casa francese. Per ora, gli appassionati aspettano con curiosità di scoprire cosa cambierà nel nuovo modello.

Ecco le anticipazioni su come potrebbe essere il restyling 2027 della Dacia Duster (basate sui rumor, render e piani di prodotto disponibili finora — non c'è ancora nulla di ufficiale da parte di Dacia): Perché ci sarà un restyling. La terza generazione del Duster è stata lanciata a metà del 2024, e secondo il ciclo tipico di prodotto la versione "facelift" di metà carriera è attesa intorno al 2027.. Estetica esterna. Design frontale rinnovato. Il restyling 2027 dovrebbe adottare una nuova calandra, con un motivo caratteristico a pixelprofilo più moderno attorno al logo "DC", più integrata e visivamente più pulita rispetto alle barre orizzontali attuali.

