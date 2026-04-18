Da viale Francia a via Oreto quattro cantieri per rifare le strade aperti in diverse aree della città

In diverse zone della città, tra viale Francia e via Oreto, sono stati avviati quattro cantieri per il rifacimento delle strade. I lavori riguardano principalmente il ripristino dell'asfalto, attualmente segnato da numerose buche e avvallamenti. Le operazioni sono in corso in più punti contemporaneamente, coinvolgendo diverse aree della città. I lavori sono stati annunciati ufficialmente e sono attualmente in fase di esecuzione.

Da viale Francia a via Oreto, proseguono i lavori per il rifacimento dell'asfalto spesso ridotto a una specie di formaggio svizzero tra buche e avvallamenti. Nei prossimi giorni saranno quattro in cantieri disposti dall'Amministrazione comunale e operativi in diverse aree della città, oltre alle.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Maxi-piano da 1,7 milioni di euro per rifare le strade della cittàAmmonta a 1,7 milioni di euro il piano di interventi previsto a Riccione nel 2026 per la di manutenzione straordinaria di una cinquantina di viali. I cantieri del teleriscaldamento. Disagi in viale della Libertà. Strade chiuse anche a CorianoAuto ferme una dietro l’altra, clacson che suonano più per frustrazione che per un reale intento di ‘dare una mossa’. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Manutenzione del verde pubblico: dal 20 aprile 2026 al via il piano di sfalcio a pieno regime; Maxi-sgombero al Villaggio Olimpico: via rifiuti e bivacchi sotto al ponte di Corso Francia; Addio a Microsoft, la Francia si blinda: ecco cosa rischia l'Italia con il modello Trump; Da Cristo Re alla Tour Eiffel: al via i pullman per la Francia. La banca francese è stata oggetto di altre azioni spettacolari, dalla Francia all'Italia - facebook.com facebook Alla Francia non ci piaceva il Libano cristiano. Beirut come Parigi, con gli alberghi a 5* e Faraya Mzaar come Verbier, con le stazioni sciistiche. Ci piaceva il Libano settario in mano ai barbaciabatte maomettani sciiti che ci sparano i razzi contro a Israele. x.com