I cantieri del teleriscaldamento Disagi in viale della Libertà Strade chiuse anche a Coriano

I lavori del teleriscaldamento stanno creando disagi in viale della Libertà. Le auto si accumulano in fila, mentre i clacson suonano continuamente, più per frustrazione che per reale necessità. Le strade sono chiuse, anche a Coriano, lasciando molti automobilisti bloccati e senza alternative. La situazione resta complicata e nessuno sembra in grado di dare una soluzione immediata.

Auto ferme una dietro l’altra, clacson che suonano più per frustrazione che per un reale intento di ‘dare una mossa’. In alcune ore del giorno, soprattutto la mattina e la sera, una considerevole parte della città è bloccata nella morsa del traffico. Una situazione che diventa disagio in questi giorni, in cui più cantieri sono concomitanti nella zona di viale della Libertà e via Bertini, fino al quartiere di Coriano in generale. Una zona con una forte concentrazione di servizi: stazione ferroviaria, Inps, Inail, scuole, punto bus, Ausl, supermercati e attività commerciali. Ma tocca fare i conti con corsie ristrette, a volte chiuse e interdette. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Cilento e la Valle del Sele sono stati colpiti dal maltempo, con strade chiuse, allagamenti e disagi diffusi.

