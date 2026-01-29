Ieri a Windsor si è tenuta la prima del documentario

D opo le tante critiche e le prese in giro subite in gioventù per la sua passione per tutto ciò che concerne l’ambiente, re Carlo III si prende finalmente la rivincita con un documentario – Finding Harmony: A King’s Vision – presentato ieri in anteprima nel castello di Windsor. Ben 222 gli invitati accorsi ad affiancare Carlo e Camilla sul red carpet. Oltre alla duchessa di Edimburgo, Sophie, e ai duchi di Gloucester (William e Kate sono rimasti a casa, nella vicinissima Forest Lodge, per non rischiare di oscurare il momento di Carlo), c’erano tanti amici intimi del sovrano: dagli attori Kate Winslet, Judi Dench, Benedict Cumberbatch, Kenneth Branagh e Stanley Tucci, alla rockstar Rod Stewart, all’astronauta Tim Peake e allo chef pluristellato Raymond Blanc. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Kate Winslet a Benedict Cumberbatch: era più di 200 gli invitati ieri a Windsor per la prima del suo "Finding Harmony". Una bella rivincita, dopo le tante critiche e le prese in giro subite in gioventù per la sua passione per i temi verdi

