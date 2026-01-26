Battaglia al Diana pari tra Osimana e Fermana

Nella sfida tra Osimana e Fermana, il risultato è stato un pareggio 1-1. La partita si è disputata al Diana, con entrambe le squadre che hanno mostrato equilibrio e determinazione sul campo. Di seguito, le formazioni e i marcatori che hanno deciso il punteggio finale.

OSIMANA 1 FERMANA 1 OSIMANA: Verdini, Falcioni, Severini, Ercoli, Patrizi, Pigini, Manini (33' st Modesti), Domizi, Mafei, Russo (15' st Alessandroni), Persiani. Panchina: Forconesi, Marchesini, Rivellini, Bogaci, Cantarini, Balì, Villani. All. Labriola. FERMANA: Valente, Carmona (33' st Barrasso), Nunzi (25' st Cicarevic), Kieling, Marin, Guti, Barellini, Scanagatta, Fofi, Lischi, Malafronte. Panchina: Racchini, Frinconi, Petronelli, Pulpito, Cannella, Siculi, Morelli. All. Gentilini Arbitro: Spadoni di Pesaro. Reti: 7' pt Patrizi, 32' pt Barellini. La Fermana non passa al Diana. Finisce unoa uno il big match della quarta giornata di ritorno in Eccellenza.

