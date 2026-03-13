Presa in carico soggetti in povertà estrema | parte progetto Stazione di posta

Il Consorzio Ats BR4, insieme agli Ambiti Territoriali Sociali BR1, BR2 e BR3, ha annunciato l’avvio di un’istruttoria pubblica per individuare partner del terzo settore. L’obiettivo è rafforzare il progetto

MESAGNE - Il Consorzio Ats BR4, in partnership con gli Ambiti Territoriali Sociali BR1, BR2 e BR3, compie un passo in avanti nel contrasto alla marginalità sociale annunciando l'avvio di un'istruttoria pubblica per l'individuazione di partner del terzo settore. L'obiettivo è la co-progettazione e gestione del nuovo centro servizi per la povertà "Stazione di Posta", un intervento strategico finanziato dai fondi del Pnrr - Missione 5 "Inclusione e Coesione", Sub-investimento 1.3.2. Il progetto garantirà la presa in carico di soggetti individuati dai servizi sociali tra persone in condizioni di povertà estrema, senza dimora o con grave deprivazione abitativa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

