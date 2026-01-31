Da Pulixi a Verdelli le novità in libreria

Questa settimana in libreria arrivano diversi titoli di rilievo. Tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, c'è un'ampia scelta per i lettori. Le novità spaziano tra generi e temi, dando spazio sia a autori noti che a nuove voci. Le librerie si preparano ad accogliere questi nuovi arrivi, pronti a catturare l’attenzione di chi cerca storie e approfondimenti diversi.

(Adnkronos) – Ecco una selezione delle novità in libreria, tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, presentata questa settimana dall'AdnKronos. E' in libreria con Rizzoli da qualche giorno 'Latte', il romanzo d'esordio di Marina Zucchelli. Bologna, 1959. Nella stessa casa vivono due donne che sono madri, in modi diversi, dello stesso bambino. Olimpia, borghese istruita e moderna, è docile a un’idea di civiltà che la vuole sposa con figli; eppure, dopo il parto, il suo corpo sembra tradirla, aprendo piccole crepe nella sua identità. Ada, invece, arriva dalla Ciociaria: è una ragazza del popolo che ha lasciato una vita domestica carica di miseria ma anche di piccole felicità per fare da balia al neonato di Olimpia.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

