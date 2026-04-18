La Lazio ha avuto un ruolo decisivo nella corsa allo scudetto degli ultimi anni, con alcuni giocatori chiave che hanno contribuito a determinare gli esiti delle stagioni. La scorsa stagione, un attaccante biancoceleste ha regalato il titolo al Napoli, mentre quest’anno, con Cancellieri e Basic in rosa, la squadra si è avvicinata molto alla vetta della classifica, portando avanti una stagione ricca di momenti importanti.

Fu Pedro, attaccante della Lazio, a consegnare al Napoli la scorsa stagione lo Scudetto. Quest’anno gli uomini di Sarri, con Cancellieri e Basic, avvicinano enormemente il tricolore alla sponda nerazzurra del Naviglio. Pedro non entra, ma la Lazio può farne a meno. Non è servito Pedro stasera. La Lazio fa cadere anche l’imbattibilità interna del Napoli che durava da ben 495 partite. Fu proprio la Lazio a far cadere all’epoca gli azzurri. Stasera gli uomini di Conte sono apparsi davvero a corto di fiato, ma anche di energie nervose. La Lazio passa subito con Cancellieri. Il Napoli dei fab 4 fa molta confusione: tanti gli errori tecnici anche da parte di uomini come De Bruyne ed Anguissa.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Da Pedro a Cancellieri e Basic. La Lazio dà, la Lazio toglie

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