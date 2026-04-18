Cancellieri apre Basic chiude | Napoli ko la Lazio passa 2-0 al Maradona

Il Napoli subisce una sconfitta casalinga per 2-0 contro la Lazio al Maradona, con i biancocelesti che hanno mostrato una prestazione compatta e efficace. La squadra ospite ha segnato due reti e mantenuto la porta inviolata, mentre i partenopei hanno subito il risultato senza trovare il modo di reagire. L'incontro si è concluso con la vittoria della Lazio, che ha ottenuto tre punti importanti.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Napoli crolla al Maradona e perde 2-0 contro la Lazio, che gioca una partita solida e concreta. Dopo il vantaggio nel primo tempo firmato da Matteo Cancellieri, nella ripresa arriva il raddoppio di Toma Basic a chiudere definitivamente i conti. Protagonista della gara anche Vanja Milinkovic-Savic, decisivo con il rigore parato a Mattia Zaccagni. Gli uomini di Antonio Conte pagano errori difensivi e poca incisività offensiva, mentre la squadra di Maurizio Sarri si conferma organizzata e cinica. Si interrompe così la striscia di risultati utili del Napoli al “Maradona”: l’ultima sconfitta interna risaliva all’8 dicembre 2024, proprio contro la Lazio.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cancellieri apre, Basic chiude: Napoli ko, la Lazio passa 2-0 al Maradona Notizie correlate Napoli-Lazio 0-2, Cancellieri e Basic affondano ConteNotte fonda, pur con il sole che faceva ancora capolino sul Maradona al fischio finale. Diretta gol Serie A LIVE: Cancellieri e Basic, colpaccio Lazio a NapoliCalciomercato Lazio, clamoroso retroscena per i biancocelesti! Lotito aveva in pugno Olise: tutti i dettagli Tonali svela: «Dopo la mia squalifica ho...