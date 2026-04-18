Da Mirabella Eclano, sono state annunciate misure più restrittive da parte dell’Unione Europea, con il ministro dell’Interno che ha guidato un accordo tra i paesi coinvolti. Secondo quanto riferito, Italia, Francia e Germania, tre nazioni fondatrici dell’UE, hanno unito le forze per affrontare in modo deciso le questioni legate all’immigrazione e alla sicurezza. La cooperazione tra i paesi mira a garantire risposte più efficaci e un rafforzamento delle politiche europee.

Tempo di lettura: 2 minuti “Quando Italia, Francia e Germania, tre Paesi fondatori dell’ Unione europea, parlano con una sola voce, riescono a offrire risposte concrete ai cittadini e a rafforzare il peso dell’Europa. È già accaduto con l’approvazione delle nuove regole europee per il contrasto all’immigrazione irregolare e alla tratta di esseri umani, e accadrà ancora nella fase di attuazione e applicazione di queste norme “. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al termine dell’incontro trilaterale svoltosi Mirabella Eclano, in Irpinia, con i rappresentanti di Francia e Germania: la ministra delegata francese Marie-Pierre Vedrenne e il ministro tedesco Alexander Dobrindt.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Da Mirabella Eclano parte la linea dura UE: Piantedosi guida l’intesa

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