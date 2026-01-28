Un ragazzino è stato investito da un treno merci nella stazione di Samoggia, vicino a Bologna. Ha attraversato i binari quando il convoglio è passato e si è ferito, ma in modo non grave. La linea Bologna-Milano è stata bloccata per più di due ore mentre i soccorsi intervenivano e si chiarivano le cause dell’incidente. Nessuno altro è rimasto coinvolto.

Bologna, 28 gennaio 2026 – Un ragazzino è rimasto ferito, in modo non grave, da un treno merci: il giovane stava attraversando i binari nella stazione di Samoggia, in provincia di Bologna. È accaduto, a quanto si apprende, intorno alle 6.30 di questa mattina, causando la sospensione per due ore e mezzo della linea ferroviaria convenzionale sulla Bologna-Milano, tra Bologna e Castelfranco Emilia. Quella di Samoggia è una piccola stazione, con un sottopassaggio per recarsi ai binari. Non è chiaro perché il ragazzino stesse attraversando in superficie. Sul posto sono intervenuti l'autorità giudiziaria per i rilievi e il 118 che ha portato il giovane all’ospedale Maggiore di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ragazzino attraversa i binari, colpito da un treno merci. Linea Bologna-Milano sospesa per più di 2 ore

Approfondimenti su Samoggia Train

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Samoggia Train

Ragazzino attraversa i binari, colpito da un treno merci. Linea Bologna-Milano sospesa per più di 2 oreE’ successo alle 6.30 nella stazione di Samoggia, il giovane ha riportato una ferita a una gamba. Possibili ritardi anche per l’Alta Velocità ... ilrestodelcarlino.it

Treno merci urta ragazzino che attraversa binari nel Bolognese, feritoUn treno merci ha urtato un ragazzino che stava attraversando i binari nella stazione di Samoggia, nel Bolognese, ferendolo, non in modo grave. È accaduto, a quanto si apprende, intorno alle 6. (ANSA) ... ansa.it

La linea Faentina (Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza), la Prato-Bologna e la Siena-Chiusi sono le tre linee ferroviarie della Toscana che, nel mese di dicembre 2025, non hanno raggiunto l’indice di affidabilità del 98% previsto dal contratto di servizio che le - facebook.com facebook

#Infrastrutture. Interramento linea ferroviaria #Bologna- #Portomaggiore (Fe), iniziati i lavori per la nuova viabilità. Priolo e Campaniello (Comune di Bologna): “Un percorso condiviso per garantire i lavori e limitare i disagi” La #notizia regioneer.it/Infrastruttur x.com