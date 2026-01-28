Attraversa i binari colpito da un treno merci Linea Bologna-Milano sospesa per più di 2 ore

Un uomo di 35 anni è stato investito da un treno merci alla stazione di Samoggia, in provincia di Bologna. È riuscito a uscire con ferite non gravi, ma l’incidente ha causato la sospensione della linea Bologna-Milano per oltre due ore. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto, mentre i soccorsi sono intervenuti sul posto per prestare assistenza.

Bologna, 28 gennaio 2026 – Un uomo di 35 anni è rimasto ferito, in modo non grave, dopo essere stato colpito da un treno merci: stava attraversando i binari nella stazione di Samoggia, in provincia di Bologna quando è stato urtato dal convoglio. Treni fermi sulla linea Bologna-Milano. È accaduto intorno alle 6.30 di questa mattina, causando la sospensione per due ore e mezzo della linea ferroviaria convenzionale sulla Bologna-Milano, tra Bologna e Castelfranco Emilia. Il 35enne non ha usato il sottopassaggio, l’incidente, i soccorsi. Quella di Samoggia è una piccola stazione, con un sottopassaggio per recarsi ai binari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un ragazzino è stato investito da un treno merci nella stazione di Samoggia, vicino a Bologna.

Questa mattina a Bologna un ragazzino è stato investito da un treno merci mentre attraversava i binari.

