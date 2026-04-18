Da Ischia alla Liguria La voglia di mare inizia in primavera

Da Ischia alla Liguria, la voglia di mare si fa sentire con l’arrivo della primavera. Un viaggio che attraversa diverse regioni italiane, portando con sé atmosfere e paesaggi marittimi, con l’obiettivo di vivere la stagione più calda con una vista sul mare. È un percorso che invita a scoprire le mete più amate e a prepararsi all’estate, mantenendo vivo il desiderio di relax e di scoperta lungo le coste italiane.

Un viaggio emozionale in lungo e in largo per l’Italia. Per una primavera con vista sull’estate. E, manco a dirlo, sulle località di mare. Con l’arrivo della bella stagione c’è voglia di partire per una fuga lunga un weekend o anche per sfruttare i ’ponti’ sul calendario. Giornate di sole e destinazioni facilmente raggiungibili diventano i protagonisti dei nuovi trend di viaggio. B&B Hotels (www.hotel-bb.comit), catena internazionale con oltre 950 strutture nel mondo, inaugura la stagione delle riaperture con una selezione di strutture sul mare in alcune delle località più amate d’Italia, perfette per staccare la spina tra relax, natura e borghi affacciati sull’acqua.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Da Ischia alla Liguria. La voglia di mare inizia in primavera Notizie correlate Leggi anche: Tornano i treni del mare: dal 28 marzo nel weekend da Bergamo alla Liguria Leggi anche: Ischia: mare da record, tutte le spiagge sono balneabili e “eccellenti” per la stagione 2026