IL SERVIZIO. Ripartono dal 28 marzo i Treni del mare di sabato e nei festivi, con cinque coppie di treni al giorno, effettuate in collaborazione da Trenitalia e Trenord. Dal 28 marzo, per tutti i fine settimana fino al 27 settembre, tornano i treni del mare, con 21 collegamenti dalla Lombardia alle riviere liguri di Levante, fino a La Spezia, e di Ponente, fino a Ventimiglia, con 23.000 posti in più all’offerta ordinaria. «Un progetto di successo, condiviso tra regioni e che trova il continuo e crescente gradimento dei viaggiatori - evidenzia Franco Lucente, assessore ai Trasporti della Regione Lombardia-. I numeri ci dicono che sono sempre di più i cittadini che scelgono il treno per i viaggi di piacere, all’insegna di una mobilità sostenibile e sempre più efficiente. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Tornano i treni del mare: dal 28 marzo nel weekend da Bergamo alla Liguria

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