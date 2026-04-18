Un ricordo d'infanzia rivive attraverso le parole di una persona che racconta di aver desiderato un gatto fin da bambina, senza immaginare che in futuro avrebbe pianto per lui come per una persona. La narrazione descrive un passato caratterizzato da desideri sospesi e da momenti di affetto condiviso in una casa piena di nomi, carezze e presenze silenziose. Un animale domestico assume ruoli diversi, diventando amico, parente o babysitter.

Questo articolo è nell'allegato Kids di Vanity Fair di aprile 2026. Quando è nata Maria, Foxino aveva sei anni. Era al massimo del suo splendore felino. Biondo con alcune striature bianche sulla schiena e sulla coda, una pelliccia maestosa e due grandi occhi verdi da seduttore che aveva ereditato dalla mamma. Con quegli occhi, dicevamo noi per prenderlo in giro, faceva la «Blue Steel», l’espressione su cui si fonda la carriera di successo del modello scemo protagonista di Zoolander. Ma Foxino era un tipo affascinante per davvero, ti guardava dritto negli occhi con intensità spudorata e riusciva sempre a leggerti dentro, una specie di campione di intelligenza emotiva.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Da bambina volevo solo un gatto. Non sapevo che un giorno avrei pianto per lui come per una persona»

CANZONI BRUTTE Volevo un Gatto Nero

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