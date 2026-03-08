A una settimana dalla fine del Festival di Sanremo 2026, emergono nuovi retroscena sui cantanti in gara. Francesco Renga ha raccontato di aver chiesto di esibirsi per primo l'ultima sera, spiegando che non sapeva se avrebbe resistito all'emozione. La sua scelta ha suscitato attenzione tra il pubblico e gli addetti ai lavori, rendendo quella serata ancora più interessante.

A una settimana dalla conclusione del Festival di Sanremo 2026 continuano ad emergere retroscena circa i cantanti in gara. Questa volta tocca a Francesco Renga, classificatosi al 23° posto con “Il meglio di me”. Domenica 8 marzo l’artista è ospite di Mara Venier a “Domenica In”. La conduttrice rivela che settimana scorsa, in occasione della conseuta puntata post Sanremo, Renga non aveva potuto partecipare perché influenzato, e ora è lui a parlare nel dettaglio di quel che è successo. Il retroscena sull’influenza a Sanremo. “La serata dei duetti ho iniziato a covare l’influenza” spiega Francesco Renga nel salotto di Rai 1, “poi ho fatto una notte d’inferno, mi sono alzato dal letto due ore prima della finale infatti avevo chiesto di farmi passare prima perché non sapevo se ce l’avrei fatta a reggere “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A Sanremo una notte d’inferno, l’ultima sera ho chiesto di cantare per primo perché non sapevo se avrei retto”: il retroscena svelato da Francesco Renga

Sanremo 2026, la scaletta della finale. Apre Francesco Renga, chiude Eddie Brock. La proclamazione della canzone vincitrice verso le 2 x.com