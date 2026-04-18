Da Alfonso Signorini avances promesse per il Grande Fratello un tentativo di bacio e un contatto nelle parti intime | la procura di Roma apre un fascicolo dopo la denuncia di Vito Coppola

La procura di Roma ha aperto un fascicolo in seguito alla denuncia di Vito Coppola, riguardante presunti comportamenti inappropriati durante il programma televisivo “Grande Fratello”. La denuncia si aggiunge a un'altra presentata in precedenza a Milano da Antonio Modugno, che aveva contestato avances sessuali da parte di Alfonso Signorini in cambio di un ingresso nella casa. Le indagini sono ora in corso per verificare i fatti.

Si apre una seconda pista dopo la prima denuncia di Antonio Modugno alla procura di Milano, sulle presunte avances sessuali di Alfonso Signorini in cambio di un ingresso nella casa del “Grande Fratello”. Come riporta La Repubblica, la procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, dopo la denuncia presentata da Vito Coppola, aspirante concorrente del reality. Già lo scorso marzo Coppola era stato intervistato da Fabrizio Corona in una puntata di “ Falsissimo “, dedicata al presunto “sistema Signorini”. Coppola ha riferito “di essere stato convocato presso gli uffici di Cinecittà dal conduttore, con cui aveva fatto conoscenza alcuni mesi prima durante un evento pubblico”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Da Alfonso Signorini avances, promesse per il Grande Fratello, un tentativo di bacio e un contatto nelle parti intime”: la procura di Roma apre un fascicolo, dopo la denuncia di Vito Coppola Notizie correlate Anche Vito Coppola denuncia Alfonso Signorini dopo il caso Medugno: la Procura di Roma apre un fascicoloNuova scossa giudiziaria per Alfonso Signorini, già accusato di violenze sessuali e estorsione da Antonio Medugno. Vito Coppola denuncia Alfonso Signorini per abusi sessuali dopo Medugno: indaga la Procura di RomaNuova scossa giudiziaria per Alfonso Signorini, già accusato di violenze sessuali e estorsione da Antonio Medugno. Una raccolta di contenuti Si parla di: Alfonso Signorini mi ha baciato. Provini e ricatti sessuali per il Grande Fratello: nuova denuncia. Vito Coppola denuncia Alfonso Signorini per abusi sessuali dopo Medugno: indaga la Procura di RomaNuova scossa giudiziaria per Alfonso Signorini, già accusato di violenze sessuali e estorsione da Antonio Medugno ... fanpage.it Alfonso Signorini, gli avvocati contro i giganti del web: Fermate Corona e Falsissimo o ci risarcireteNon solo Fabrizio Corona: nel mirino di Alfonso Signorini finiscono anche i social che ospitano Falsissimo. Accuse di profitto sul danno reputazionale e privacy violata. La battaglia legale tra ... movieplayer.it