Spaccio a Catania arrestato 18enne beccato in via Capo Passero

I carabinieri di Catania hanno arrestato un ragazzo di 18 anni durante un blitz in via Capo Passero. Il giovane, residente a Misterbianco, è stato sorpreso mentre vendeva droga in una delle zone più frequentate per lo spaccio. L’operazione è nata da una serie di controlli mirati e si è conclusa con l’arresto sul posto.

Sorpreso in una piazza di spaccio in via Capo Passero. Un giovane di 18 anni, residente a Misterbianco, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa durante un controllo in una nota piazza di spaccio di via Capo Passero. I militari lo hanno notato mentre si allontanava dalla sua postazione per avvicinarsi ad alcuni automobilisti in transito, ai quali avrebbe ceduto sostanze stupefacenti con modalità che, secondo gli investigatori, rimandano a un'attività organizzata e ben strutturata. Droga pronta per la vendita e radio per eludere i controlli.

