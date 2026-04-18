Cus sugli scudi a Piediluco Degli Uberti va agli Europei

Nel fine settimana, il Cus ha ottenuto ottimi risultati a Piediluco durante il secondo meeting nazionale di regata. Tra medaglie e convocazioni per le competizioni europee, la squadra ha dimostrato una buona preparazione sul campo di gara. La manifestazione ha visto protagonisti atleti in evidenza, con diverse affermazioni che hanno rafforzato la presenza del Cus nel panorama nazionale.

Un altro grande weekend di risultati per il Cus, che tra medaglie e convocazioni in azzurro, concretizza la preparazione sul competitivo campo di regata di Piediluco, in occasione del secondo meeting nazionale. Le convocazioni di maggior prestigio arrivano soprattutto da Anna Degli Uberti: classificatasi settima nella difficile specialità del due senza femminile Under 23, ha conquistato l’ingresso nella squadra nazionale che prenderà parte al prossimo campionato europeo di categoria. Per lei anche la convocazione al raduno selettivo in vista del Mondiale Under 23 e la partecipazione al Memorial d’Aloja, prestigiosa competizione internazionale che vede la presenza di numerose nazionali.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cus sugli scudi a Piediluco. Degli Uberti va agli Europei Notizie correlate Canottaggio. Cussini sugli scudi a Piediluco. Medaglie al meeting under 15Due settimane di fuoco per il Cus Ferrara, che si conferma tra i protagonisti in questo avvio di stagione remiera. Badminton, esordio amaro per Gianna Stiglich: l’azzurra va subito fuori agli EuropeiSi esaurisce la presenza dell’Italia agli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de Deportes Carolina Marin di... Contenuti e approfondimenti Canottaggio. Cussini sugli scudi a Piediluco. Medaglie al meeting under 15Due settimane di fuoco per il Cus Ferrara, che si conferma tra i protagonisti in questo avvio di stagione remiera. Tra il lago di Piediluco e le sfide del meeting giovanile a Candia, la squadra ferrar ... sport.quotidiano.net Scherma. Cus sugli scudi! A Baronissi arriva un ottimo bronzoGrandissime soddisfazioni per il Cus Siena Estra, ai campionati italiani a squadre di fioretto svoltisi a Baronissi. La squadra maschile, formata da Enrico Cannoni, Elia Cellini, Niccolò Marsiglietti ... lanazione.it