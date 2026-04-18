A Cuneo è stato avviato un nuovo procedimento giudiziario nei confronti di un uomo già in carcere per aver commesso violenza sessuale su una minorenne a Mestre. L’indagato, che ha precedenti penali, è stato coinvolto in un caso di violenza anche attraverso l’uso di TikTok. L’indagine si concentra sulle attività digitali dell’uomo, che sono state ritenute rilevanti nell’ambito dell’accusa.

Massimiliano Mulas, già detenuto a causa di una condanna per violenza sessuale su una minorenne avvenuta a Mestre, affronta ora un nuovo procedimento giudiziario a Cuneo. L’imputato è accusato di violenza privata e violenza sessuale ai danni di due ragazzine a Savigliano, episodi risalenti al novembre 2024, periodo in cui l’uomo lavorava come stagionale nella zona di Cervere. Le dinamiche degli episodi a Savigliano e le indagini della Procura. Il quadro accusatorio delineato dalla Procura di Cuneo descrive una serie di condotte allarmanti che hanno coinvolto diverse vittime nel territorio saviglianese. In uno dei casi, una bambina di 11 anni è stata inseguita dall’indagato fino all’androne di un’abitazione, dove si sono verificate le violenze; la giovane è stata comunque in grado di identificare l’aggressore tramite una fotografia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuneo, nuovo caso di violenze: l’indagato pedofilo usa TikTok

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