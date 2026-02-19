Caso Epstein arrestato e poi rilasciato l’ex principe Andrea Indagato per aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo

L’ex principe Andrea è stato arrestato e rilasciato dalla polizia di Londra dopo essere stato coinvolto nel caso Epstein. La causa è il sospetto di aver passato dati segreti al finanziere condannato per abusi, Jeffrey Epstein. Secondo le fonti, Andrea avrebbe agito come intermediario tra il governo britannico e Epstein. La polizia ha confermato che l’indagine riguarda anche incontri riservati tra i due, avvenuti alcuni anni fa. Al momento, l’ex membro della famiglia reale resta sotto stretta osservazione.

L’ex principe Andrea è stato arrestato e rilasciato in serata dalla polizia britannica con l’accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra. Lo riportano i media britannici. Il fratello di re Carlo III, a quanto è dato sapere, resta indagato. L’arresto in mattinata. L’operazione è avvenuta oggi, 19 febbraio, e rientra in un’inchiesta che, secondo le autorità, è ora formalmente aperta. «Nell’ambito dell’indagine, oggi (192) abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina residente nel Norfolk con l’accusa di abuso d’ufficio e stiamo effettuando perquisizioni presso indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk», si legge nel comunicato diffuso dalla polizia.🔗 Leggi su Open.online

