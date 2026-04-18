Cucine italiane | il mercato domestico vola oltre i 2 miliardi

Il mercato delle cucine italiane ha superato i 2 miliardi di euro di fatturato nel settore domestico. A breve, si terrà la biennale EuroCucina – FTK Technology For the Kitchen, all’interno del Salone del Mobile, evento che attirerà numerosi espositori e visitatori. Questa fiera si svolgerà nei prossimi giorni, portando in scena le ultime novità del settore e offrendo un’ampia vetrina alle aziende italiane.

Il settore delle cucine italiane si prepara a un momento di grande visibilità con l’imminente apertura della biennale EuroCucina – FTK Technology For the Kitchen, che animerà il Salone del Mobile.Milano dal 21 al 26 aprile presso la fiera di Milano. L’evento vedrà la partecipazione di 106 marchi provenienti da 17 nazioni diverse, pronti a mostrare le ultime innovazioni nel design e nella funzionalità di uno spazio che sta ridefinendo l’abitazione moderna. Il mercato domestico sostiene il fatturato del comparto. Mentre l’attenzione si sposta verso i padiglioni fieristici, i numeri dell’ultimo anno economico offrono un quadro di resilienza per le aziende del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cucine italiane: il mercato domestico vola oltre i 2 miliardi Notizie correlate Lavoro domestico: 13,4 miliardi spesi dalle famiglie italiane (in nero quasi il 50%) per colf e badantiRoma, 3 febbraio 2026 – Il Settimo Rapporto annuale sul lavoro domestico, curato dall’Osservatorio DOMINA è stato presentato meno di un mese fa nella... Leggi anche: Missione da 1,3 miliardi: l’oro di Firenze vola a Sharjah per presidiare il mercato arabo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Comunicazione Italiana; Aspettando EuroCucina, l’analisi di Edi Snaidero; Tuttofood 2026: cucina italiana e cucine di tutto il mondo per dare risposte a sistema alimentare sotto pressione; Cucina italiana e cucine del mondo a TuttoFood Milano. TUTTOFOOD Milano 2026: debutta il Forum Internazionale della Cucina ItalianaIn un contesto internazionale complesso, l’evento cresce e introduce il primo Forum sulla cucina italiana come spazio di confronto per la filiera ... horecanews.it TuttoFood ospiterà il primo Forum internazionale della cucina italianaAl netto delle difficoltà legate alla guerra in Iran, la Fiera al via l’11 maggio è cresciuta a 5mila espositori, 4mila buyer e oltre 100mila visitatori professionali da 80 Paesi ... ilsole24ore.com Il vero incubo L’attesa per guardare la nuova stagione di #CucineDaIncubo dal 19 aprile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. facebook