Le famiglie italiane spendono circa 13,4 miliardi di euro all’anno per colf e badanti. Quasi la metà di questa somma finisce in nero, senza regolare contratto. Il Settimo Rapporto sull’argomento, realizzato dall’Osservatorio DOMINA, è stato presentato recentemente nella Sala Nassirya del Senato. La situazione resta complicata, con molte persone che preferiscono lavorare al nero per paura di perdere il lavoro o per evitare tasse e contributi.

Roma, 3 febbraio 2026 – Il Settimo Rapporto annuale sul lavoro domestico, curato dall’ Osservatorio DOMINA è stato presentato meno di un mese fa nella Sala Nassirya del Senato. Il Rapporto offre un quadro unico e approfondito dell’occupazione domestica, del suo impatto economico e sociale e delle principali tendenze evolutive che interessano famiglie, lavoratori e il sistema Paese. Il comparto del lavoro domestico coinvolge direttamente 902mila famiglie datrici di lavoro e 817mila lavoratori regolari, per un totale di oltre 1,7 milioni di soggetti censiti dall’INPS nel 2024. Se si considera anche la componente irregolare, che raggiunge un tasso del 48,8%, il numero complessivo delle persone coinvolte supera i 3,3 milioni, confermando il lavoro domestico come uno dei settori più rilevanti e, al tempo stesso, più vulnerabili del mercato del lavoro italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lavoro domestico: 13,4 miliardi spesi dalle famiglie italiane (in nero quasi il 50%) per colf e badanti

Approfondimenti su Lavoro Domestico

L’Italia sta vivendo un aumento del lavoro domestico irregolare, con quasi 800 mila persone coinvolte, e un incremento degli italiani che si affidano a questa forma di assistenza.

Il Settimo rapporto annuale sul lavoro domestico, realizzato dall’Osservatorio Domina e presentato al Senato, analizza l’importo di 13,4 miliardi di euro spesi ogni anno e il rilevante livello di lavoro sommerso, che si avvicina al 50%.

Ultime notizie su Lavoro Domestico

Argomenti discussi: Lavoro domestico, per la prima volta le badanti superano le colf; Lavoro domestico in Italia: 3,3 milioni di persone coinvolte; Il lavoro domestico in Piemonte genera 1,289 miliardi di valore, lo 0,9% del PIL; Badanti più delle colf nel lavoro domestico.

