Missione da 1,3 miliardi | l’oro di Firenze vola a Sharjah per presidiare il mercato arabo

Cinque aziende toscane partecipano alla settima edizione del Jewels of Emirates Show a Sharjah, portando con sé l’eccellenza dell’oro di Firenze. Questa missione, da 1,3 miliardi di euro, rappresenta un importante passo nel presidio del mercato arabo, consolidando la presenza delle realtà italiane nel settore jewelry nel Golfo Persico.

FIRENZE – L’oro di Firenze vola nel Golfo Persico. Cinque aziende toscane sono pronte a brillare alla settima edizione del Jewels of Emirates Show. L’appuntamento è fissato dal 28 gennaio al 1° febbraio presso l’Expo Centre di Sharjah. L’Italia gioca un ruolo di assoluto privilegio. È l’ unico Paese estero presente con un proprio padiglione nazionale. Lo spazio è curato da Artex e ospiterà in tutto 33 eccellenze del Made in Italy. La rappresentanza toscana è forte e radicata nel distretto fiorentino. I nomi sono: Baloo Gioielli, F.lli Chilleri, Fabio Fanfani, FerriFirenze e Novecentonovantanove.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Violenza a scuola, il rischio denunciato da Prisciandaro (APEI) di una risposta sbagliata: diventare "un luogo da presidiare, più che come un ambiente educativo da costruire".

