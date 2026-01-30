Ilaria Salis esulta per l’occupazione della sala stampa alla Camera da parte di Pd, Avs e M5S. La sua reazione è di gioia, ma subito qualcuno le ricorda di tornare a Budapest. La deputata aveva festeggiato l’azione di protesta contro la proposta di legge sulla remigrazione, gridando “fuori i fascisti dalle istituzioni” e cantando Bella Ciao. Ora, però, il clima si fa più teso e la polemica si sposta sui toni dello scontro politico.

Ilaria Salis, e non c’è da stupirsene, ha salutato con toni entusiasti il fatto che Pd, Avs e M5S hanno impedito la presentazione alla Camera della proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione, occupando la sala stampa al grido di “fuori i fascisti dalle istituzioni” e sulle note di Bella Ciao. Ilaria Salis entusiasta per l’okkupazione della sala stampa della Camera. Sui propri social, Salis ha spiegato che «non è solo una questione di ordine pubblico, ma anche di SALUTE PUBBLICA (in maiuscolo nel post, ndr). Il fascismo e il razzismo (il secondo – ha precisato – va sempre insieme al primo) sono una malattia orrenda che attecchisce con facilità quando il capitalismo entra in crisi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Secoloditalia.it - Ilaria Salis esulta per l'okkupazione Pd-Avs-M5S alla Camera. Ma subito la gelano: «Torna a Budapest»

Approfondimenti su Ilaria Salis

I gruppi di Avs, Pd e M5s hanno richiesto ufficialmente alla Camera che il governo sia presente in aula per affrontare la questione Gedi, suscitando attenzione sulla delicata vicenda editoriale.

Caos alla Camera durante la discussione sulla remigrazione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ilaria Salis

