Ilaria Salis esulta per l’okkupazione Pd-Avs-M5S alla Camera Ma subito la gelano | Torna a Budapest
Ilaria Salis esulta per l’occupazione della sala stampa alla Camera da parte di Pd, Avs e M5S. La sua reazione è di gioia, ma subito qualcuno le ricorda di tornare a Budapest. La deputata aveva festeggiato l’azione di protesta contro la proposta di legge sulla remigrazione, gridando “fuori i fascisti dalle istituzioni” e cantando Bella Ciao. Ora, però, il clima si fa più teso e la polemica si sposta sui toni dello scontro politico.
Ilaria Salis, e non c’è da stupirsene, ha salutato con toni entusiasti il fatto che Pd, Avs e M5S hanno impedito la presentazione alla Camera della proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione, occupando la sala stampa al grido di “fuori i fascisti dalle istituzioni” e sulle note di Bella Ciao. Ilaria Salis entusiasta per l’okkupazione della sala stampa della Camera. Sui propri social, Salis ha spiegato che «non è solo una questione di ordine pubblico, ma anche di SALUTE PUBBLICA (in maiuscolo nel post, ndr). Il fascismo e il razzismo (il secondo – ha precisato – va sempre insieme al primo) sono una malattia orrenda che attecchisce con facilità quando il capitalismo entra in crisi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
