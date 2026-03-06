Ilaria Salis salperà con la flotilla | destinazione Cuba

Ilaria Salis si prepara a partire con una flotilla verso Cuba, con l’obiettivo di consegnare medicine alla popolazione locale. La partenza è prevista nelle prossime ore e rappresenta un gesto diretto nei confronti delle restrizioni imposte dall’embargo statunitense. La missione coinvolge un gruppo di volontari che intende portare aiuto ai cittadini cubani colpiti dalle conseguenze delle sanzioni.

Ilaria Salis sfida Donald Trump e si imbarca sulla flotilla, destinazione Cuba. L’obiettivo è portare le medicine alla popolazione messa in ginocchio dall’embargo imposto dal presidente degli Stati Uniti. È la stessa europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra cresciuta a Monza e salita alla ribalta delle cronache internazionali per l’arresto, la detenzione e il processo in Ungheria ad annunciare questa sua nuova iniziativa. “Rotta su Cuba! - scrive sulla sua pagina Facebook -. Dal 17 al 21 marzo mi unirò alla colonna europea del convoglio ‘Nuestra América’, una nuova flottiglia civile che sfiderà l’embargo illegale imposto dagli Stati Uniti a Cuba – un assedio infame che sta letteralmente strangolando la popolazione dell’isola”. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

