volley serie c femminile il team lunigiana a caccia di punti contro il chianti siena

Il Team Volley Lunigiana si prepara a sfidare il ChiantiBanca Siena nella 16ª giornata del campionato di Serie C femminile girone A, dopo aver subito una sconfitta nella partita precedente contro Firenze Ovest. La partita si giocherà domani sera alle 18 al “Pala Borzacca”. La squadra cerca di ottenere punti importanti in questa fase del torneo.

Il Team Volley Lunigiana dopo la pesante sconfitta (2512, 2518, 2516) registra nella 16ª giornata del campionato di Serie C femminile girone A in casa della nona forza del torneo Firenze Ovest, riparte domani sera alle 18, dal “Pala Borzacca“ per affrontare il ChiantiBanca Siena. Un impegno, il quarto del girone di ritorno, che chiede energie particolari. Lo pretende il presidente Manuel Buttini, l’area tecnica capitanata dal Alfeo Bragoni coadiuvato dal suo secondo Roberto Agnesini (nella foto) che alcune settimane fa hanno abbracciato la causa delle “bianconere“ lunigianesi decisi a coniugare lavoro e professionalità senza complessi. Il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

