Ragazzo di 23 anni evade dal carcere di Lodi | ricerche in corso su tutto il territorio

Un ragazzo di 23 anni è scappato dal carcere di Lodi ieri pomeriggio. Le forze dell’ordine stanno cercando ovunque, con le ricerche che si sono intensificate su tutto il territorio. La fuga è avvenuta mentre il giovane era ancora in detenzione per reati contro il patrimonio. La polizia ha avviato immediatamente le ricerche per rintracciarlo e garantire la sicurezza.

Ieri pomeriggio, domenica 1 febbraio, un ragazzo di 23 anni detenuto in carcere a Lodi per reati contro il patrimonio, è evaso dalla struttura. Ricerche in corso su tutto il territorio da parte di carabinieri e penitenziaria.

