Crozza-Calenda e il suo album delle figurine di me*** | Referendum? I sondaggisti mi chiamavano ogni giorno…

Nella puntata più recente di Fratelli di Crozza, andata in onda venerdì sera sul Nove, l'attenzione si è concentrata su un commento del comico riguardo alle recenti campagne referendarie. Crozza ha scherzato sull'andamento dei sondaggi, ricordando che i sondaggisti lo contattavano quotidianamente durante quel periodo. La puntata ha anche incluso battute e riflessioni sui temi politici più discussi delle ultime settimane.

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