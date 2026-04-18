Crociere nel Tirreno | nuovi moli e boom di scali dal 2026

La delegazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e i rappresentanti di Spezia & Carrara Cruise Terminal hanno partecipato all’evento internazionale Seatrade Cruise Global a Miami. Durante la missione, sono stati discussi i piani per l’ampliamento delle infrastrutture portuali nel Tirreno, con particolare attenzione ai nuovi moli e all’aumento degli scali previsti a partire dal 2026. È stato inoltre confermato un incremento significativo di partenze e arrivi di navi da crociera nella regione.

La delegazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e i rappresentanti di Spezia & Carrara Cruise Terminal hanno concluso la loro missione a Miami, dove si è svolto il Seatrade Cruise Global, l’evento internazionale di riferimento per il settore crocieristico. Durante la fiera, i vertici portuali hanno presentato ai grandi operatori mondiali le nuove infrastrutture e i progetti di sostenibilità che interessano i porti di La Spezia e Marina di Carrara, consolidando partnership strategiche e delineando un piano di crescita che vedrà un aumento degli scali navali a partire dal 2026. Infrastrutture e capacità operativa: la nuova geografia dei moli.🔗 Leggi su Ameve.eu

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