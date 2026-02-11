Sicilia Occidentale | boom crociere nel 2025 Palermo hub principale supera 996mila passeggeri e guarda al 2027

Nel 2025, il sistema portuale della Sicilia occidentale ha visto un aumento sorprendente dei crocieristi. A Palermo, il principale hub, sono passati quasi 996.000 passeggeri, un numero che supera ogni aspettativa. La crescita spinge gli operatori a puntare già al 2027, con l’obiettivo di consolidare questa tendenza positiva.

Il sistema portuale della Sicilia occidentale ha registrato un vero e proprio boom nel 2025, accogliendo quasi un milione di crocieristi, precisamente 1.018.892 passeggeri, distribuiti su 379 approdi. Palermo si conferma il principale hub, trainando la crescita e proiettandosi verso un ulteriore incremento del traffico previsto per il 2027, con l’attesa di superare il milione e centocinquantamila passeggeri. La Bit, fiera del turismo in corso a Milano, è stata l’occasione per fare il punto sulla situazione e annunciare nuove prospettive per il settore crocieristico siciliano. I numeri, resi noti dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, delineano un quadro in evoluzione, con una trasformazione profonda del ruolo dei porti regionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

