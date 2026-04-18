In Italia, ci sono più di 7.000 posti di lavoro nel settore ingegneristico che restano scoperti, creando problemi alla produzione industriale. La richiesta di professionisti specializzati supera di gran lunga le assunzioni disponibili, con circa il 70% delle aziende che segnalano difficoltà nel trovare candidati qualificati. Questa situazione evidenzia una carenza di figure tecniche essenziali per il funzionamento di molte imprese del paese.

Oltre 7.000 posti vacanti nel settore dell’ingegneria mettono in ginocchio la capacità produttiva nazionale, con una difficoltà nel reperire profili specializzati che tocca quasi il 70% delle richieste. Il mercato tecnico italiano sta affrontando una pressione senza precedenti, dove l’instabilità dei mercati energetici e la necessità di riportare le filiere produttive vicino ai centri di consumo stanno trasformando la ricerca di talenti in una vera sfida di sopravvivenza industriale. Siamo in un momento in cui la geografia della produzione cambia radicalmente. La spinta verso il reshoring, ovvero il ritorno delle attività produttive nei paesi d’origine per motivi di sicurezza e stabilità delle catene di approvvigionamento, sta creando un cortocircuito tra la domanda di competenze e l’offerta disponibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi ingegneri: 7.000 posti vuoti minacciano l’industria italiana

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