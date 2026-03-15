Sanità | 77.000 posti vuoti gli Stati generali lanciano

A Roma si è appena conclusa la riunione degli Stati generali della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Durante l'incontro, è stato comunicato che ci sono circa 77.000 posti vacanti nel settore sanitario. La discussione ha coinvolto rappresentanti delle professioni sanitarie e delle istituzioni.

Si è appena conclusa a Roma la riunione degli Stati generali della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. L’incontro ha il coinvolgimento diretto di oltre 165 mila professionisti appartenenti a 18 diverse figure professionali, uniti per affrontare le carenze del sistema sanitario italiano. L’evento ha rappresentato un punto di partenza fondamentale per il confronto con Governo, Parlamento e Regioni riguardo alla futura legge delega destinata a riordinare il settore. Al centro del dibattito vi sono state questioni urgenti come la mancanza di personale stimata in circa 77 mila unità, l’attrattività dei corsi di laurea e la necessità di un riconoscimento economico più equo lavora sul campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità: 77.000 posti vuoti, gli Stati generali lanciano Articoli correlati Leggi anche: Stati generali Asl, due giornate per "costruire una sanità più umana" Leggi anche: Direttori generali della sanità, 134 candidati per 13 posti: il colpo di grazia del governo è a un mese dal via.