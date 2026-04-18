Cremonese ipotesi vendita sul tavolo | Deutsche Bank incaricata di seguire l’intero dossier

La Cremonese potrebbe essere venduta nel prossimo futuro, con Deutsche Bank incaricata di gestire l'intera operazione. La società calcistica è al centro di un'ipotesi di cessione, mentre gli attori coinvolti stanno valutando le prossime mosse. La banca tedesca sta seguendo da vicino le fasi del processo, coordinando le eventuali trattative legate alla vendita. Al momento non sono stati annunci ufficiali o decisioni definitive.

Tonali svela: «Dopo la mia squalifica ho cambiato tutto con i social media, anche il mio modo di vivere fuori dal campo. Sul mercato.» Calciomercato Juve: piano Bernardo Silva attivato! Presentato il progetto per convincerlo a trasferirsi a Torino, spicca l’ingaggio fuori parametri Milan, Allegri a pranzo con Furlani e Tare: vertice per Champions, futuro e calciomercato. Di cosa si è parlato, ecco i temi sul tavolo Conferenza stampa Allegri: «Domani è una partita importante, bisogna tornare alla vittoria. Ci vuole una partita di squadra. Sulla classifica.» Manninger raccontato dal suo agente Franco Granello: «Mi sembra così assurdo, non potevo crederci.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cremonese, ipotesi vendita sul tavolo: Deutsche Bank incaricata di seguire l’intero dossier Notizie correlate Germania, bufera sul colosso Deutsche Bank: perquisizioni e ipotesi di riciclaggio con pista “russa”Da Francoforte a Berlino a Londra, fino a Mosca: una pista bollente quelle che è dietro le perquisizioni condotte questa mattina presso gli uffici di... Riciclaggio, perquisita la Deutsche Bank. Ipotesi coinvolge AbramovichPerquisizioni sono state condotte presso gli uffici di Francoforte e in una filiale di Berlino della principale banca tedesca, Deutsche Bank.