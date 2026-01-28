Germania bufera sul colosso Deutsche Bank | perquisizioni e ipotesi di riciclaggio con pista russa

La Deutsche Bank è nel mirino della procura. Questa mattina sono state effettuate perquisizioni negli uffici di Francoforte e in una filiale di Berlino. Le indagini si concentrano su ipotesi di riciclaggio di denaro legato a una pista russa, con un’indagine che si allarga fino a Londra e Mosca. La situazione resta molto tesa.

Da Francoforte a Berlino a Londra, fino a Mosca: una pista bollente quelle che è dietro le perquisizioni condotte questa mattina presso gli uffici di Francoforte e in una filiale di Berlino della principale banca tedesca, Deutsche Bank. In trenta si sono presentati per raccogliere documenti, bilanci, informazioni sulla provenienza di montagne di soldi. Secondo media tedeschi – come lo ' Spiegel ' – la procura di Francoforte avrebbe avviato un'indagine collegata a sospette attività di riciclaggio di denaro. Un portavoce del gruppo bancario ha confermato che "la procura di Francoforte sta eseguendo misure presso i locali della Deutsche Bank", aggiungendo che Deutsche Bank sta "collaborando pienamente".

