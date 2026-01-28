La polizia ha perquisito gli uffici della Deutsche Bank a Francoforte e una filiale di Berlino. Le indagini si concentrano sull’ipotesi di riciclaggio, con un possibile coinvolgimento di Abramovich. La procura ha avviato le verifiche per chiarire eventuali irregolarità.

Perquisizioni sono state condotte presso gli uffici di Francoforte e in una filiale di Berlino della principale banca tedesca, Deutsche Bank. Secondo media tedeschi - come lo "Spiegel "- la procura di Francoforte avrebbe avviato un'indagine collegata a sospette attività di riciclaggio di denaro. Un portavoce del gruppo bancario ha confermato che "la procura di Francoforte sta eseguendo misure presso i locali della Deutsche Bank", aggiungendo che Deutsche Bank sta "collaborando pienamente". Secondo quanto riporta Der Spiegel una trentina di funzionari dell'Ufficio Federale di Polizia Criminale (BKA) sono arrivati nella sede centrale della banca nel centro di Francoforte poco dopo le 10 del mattino nel quadro di un'indagine "contro persone e dipendenti precedentemente sconosciuti della Deutsche Bank" con sospetto di riciclaggio di denaro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Riciclaggio, perquisita la Deutsche Bank. Ipotesi coinvolge Abramovich

