Il Monza scende in campo oggi a Bolzano con l’obiettivo di portare a casa tre punti fondamentali. Dopo la vittoria dell’ultima partita, i biancorossi sanno che non possono permettersi passi falsi se vogliono continuare la corsa alla Serie A. La trasferta si presenta difficile, ma la squadra si prepara a dare il massimo. La partita si gioca senza tempo da perdere, perché ogni punto conta in questa fase della stagione.

Monza, 10 febbraio 2026 – Stavolta rispetto al solito il tempo per godersi la vittoria precedente non c’è. La ventiquattresima giornata di Serie B si gioca infrasettimanale e il Monza deve subito concentrarsi sull’insidioso impegno di domani 11 febbraio, ore 19, sul campo del Sudtiro l. L’obiettivo dei biancorossi è sempre lo stesso: dare continuità agli ultimi successi e difendere il secondo posto (appena riconquistato) dagli assalti di Frosinone e Palermo proseguendo così la rincorsa alla Serie A. Ma come detto la trasferta di Bolzano porta con sé diversi elementi potenzialmente pericolosi. Il Sudtirol infatti, dopo una prima parte di stagione complessa, ha cambiato completamente marcia e nel 2026 ha ottenuto quattro successi e un pareggio in cinque gare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, trasferta trappola a Bolzano. Ma servono i tre punti per proseguire la corsa alla Serie A

Approfondimenti su Monza Bolzano

Il Crotone batte il Siracusa in trasferta con un risultato di 3-1.

L’Ancona ottiene una vittoria importante contro il Termoli, mantenendo vive le chance di leadership.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Monza Bolzano

Trasferta libera a Monza. Iniziata la prevenditaRipresa degli allenamenti, ieri, al Centro Sportivo Alberto Rognoni, per i bianconeri che oggi e sabato svolgeranno una doppia seduta di lavoro mentre venerdì si alleneranno al pomeriggio. Poi, con la ... ilrestodelcarlino.it

Arriva anche Andrea Petagna per Monza-Avellino. Il centravanti biancorosso tornerà disponibile per la prossima trasferta - facebook.com facebook

Primavera 1: vigilia di Monza-Lecce Impegno in trasferta domani alle 11:00 per la formazione giallorossa x.com