Nella mattinata di oggi, la Polizia di Cremona ha arrestato un uomo di 34 anni con precedenti, accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati sequestrati quasi sei chili di droga. L’uomo, ritenuto anche un rifornitore di sostanze illegali, è stato condotto in carcere. L’attività si inserisce in un’operazione mirata al contrasto del traffico di droga nella zona.

Cremona, 18 aprile 2026 – Spacciatore denunciato e rifornitore di droga arrestato. Nella mattinata oggi, la Polizia di Stato di Cremona ha arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio un cittadino italiano di 34 anni, con precedenti specifici. Nel medesimo contesto investigativo è stato a ltresì denunciato in stato di libertà, per il medesimo reato, un cittadino albanese di 29 anni, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio. https:www.ilgiorno.itcronacacremona-arrestato-spacciatore-in-casa-quasi-sei-chili-di-droga-cx94w282 Arresto e sequestro di droga. Il 34enne aveva in casa quasi sei chili di droga, tra hashish, marijuana e cocaina.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cremona, arrestato “grossista”: in casa quasi sei chili di droga

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